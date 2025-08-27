مبعوث إسرائيل بالأمم المتحدة: سنحصل قريبا على معلومات عن هجوم مستشفى ناصر بغزة

الأمم المتحدة (رويترز) – قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الأربعاء إنه ستتوفر خلال “الأيام القليلة المقبلة” معلومات إضافية حول الغارة على مستشفى ناصر في غزة يوم الاثنين والتي أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل، بينهم خمسة صحفيين.

وقال دانون للصحفيين “ما زلنا نبحث في تفاصيل تلك الحادثة، وسنحصل خلال الأيام القليلة المقبلة على مزيد من المعلومات عنها”.

وأضاف قائلا “هدفنا هو محاربة الإرهابيين، وليس الصحفيين، وليس كل من لا علاقة له بالإرهاب”.

(تغطية صحفية ميشيل نيكولز – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)