مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة: الإصرار على إبقاء جنود اليونيفيل في خط النار غير مفهوم

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الأحد إن عدم إقدام الأمم المتحدة على نقل قوات حفظ السلام من مناطق في جنوب لبنان “غير مفهوم” وسط القتال الدائر هناك بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي جماعة حزب الله.

وأضاف في بيان أن تفاصيل الواقعة التي حدثت اليوم الأحد وشملت أفرادا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تخضع للتحقيق حاليا.

وتابع “إرهابيو حزب الله يستخدمون مواقع اليونيفيل مخابئ وكمائن لهم. إصرار الأمم المتحدة على إبقاء جنود اليونيفيل في خط النار غير مفهوم”.