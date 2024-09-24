مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة: منفتحون على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان

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من ميشيل نيكولز وحميرة باموق

الأمم المتحدة (رويترز) – قال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الثلاثاء إن إسرائيل منفتحة على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان، وذلك غداة إعلان الولايات المتحدة أنها تستكشف بعض “الأفكار الملموسة” مع الحلفاء والشركاء.

وأضاف للصحفيين “بينما نتحدث، هناك قوى مهمة تحاول طرح أفكار ونحن منفتحون على ذلك. لا نرغب في شن أي غزو بري في أي مكان… نفضل الحل الدبلوماسي”.

وتسبب القتال العنيف هذا الأسبوع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران في زيادة المخاوف من أن يحتدم الصراع المستمر منذ ما يقرب من عام ويزعزع استقرار الشرق الأوسط في الوقت الذي تستعر فيه بالفعل حرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الإسرائيلية (حماس) في غزة.

وقالت إسرائيل إنها تحول تركيزها من غزة إلى الحدود الشمالية حيث يطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل دعما لحماس، التي تدعمها إيران أيضا.

وترى الحكومة الإسرائيلية أن تأمين الحدود الشمالية وإعادة السكان إليها هي أولوية عسكرية مما يمهد الطريق لصراع طويل، في حين توعدت جماعة حزب الله بمواصلة القتال لحين التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تناقش مع الحلفاء والشركاء بعض “الأفكار الملموسة” لإيجاد مسار نحو تهدئة التصعيد في القتال وتخفيف التوتر.

وقال دانون إن إسرائيل تأخذ الأفكار بجدية.

وأضاف “ما زلنا نعتقد بأن الأوان لم يفت بعد لكي تضغط الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني على حزب الله لوقف عدوانه. إذا أوقف (حزب الله) إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فسنكون قادرين على إعادة سكاننا إلى ديارهم”.