مبعوث الأمم المتحدة في إيران لدعم حل “دائم” للصراع

واشنطن 8 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن المبعوث الشخصي للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش وصل إلى إيران في إطار جولة إقليمية تهدف إلى دعم “حل شامل ودائم” للحرب الإيرانية، وأنه من المتوقع أن يزور أيضا باكستان التي تضطلع بدور الوسيط.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في بيان إن الدبلوماسي جان أرنو سيستمع إلى وجهات النظر الإيرانية “بشأن سبل المضي قدما” وسيؤكد التزام جوتيريش بدعم تسوية سلمية.

وأضاف المتحدث أن أرنو دعا جميع القادة إلى “اختيار طريق الحل السلمي وحماية المدنيين”.

وغادر الدبلوماسي المخضرم، الذي عُين مبعوثا لجوتيريش بشأن الصراع الشهر الماضي، إلى الشرق الأوسط يوم الاثنين لكن المنظمة الدولية لم تفصح عن تفاصيل جميع محطات جولته.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن أرنو في طريقه إلى طهران حيث ينوي الاجتماع مع مسؤولين حكوميين. وأضاف أن من المتوقع أن يزور أرنو باكستان، التي ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار، في الأيام المقبلة.

وأشار حق إلى أن جوتيريش رحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء القتال في أماكن أخرى.

وقال حق في مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة “نحث جميع الأطراف المعنية على الالتزام بوقف إطلاق النار. نحن قلقون من أن أي عنف في جزء من المنطقة قد يؤدي إلى إفساد الاتفاقات المبرمة في بقية المنطقة، لذلك نريد التأكد من توقف جميع أعمال القتال في كل مكان”.

وأضاف أن الأمر متروك لأطراف وقف إطلاق النار لتحديد شروطه وسبل تنفيذه.

وقال “بالتأكيد أولويتنا هي التأكد من استمرار وقف إطلاق النار وتوقف القتال، وضمان حرية حركة الملاحة في مضيق هرمز”.

(إعداد أحمد هشام وطه محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)