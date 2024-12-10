مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: الترتيبات الانتقالية لا بد أن تكون شاملة قدر الإمكان

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برلين (رويترز) – قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون يوم الثلاثاء إن الترتيبات الانتقالية عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد لا بد أن تكون شاملة قدر الإمكان لتضم فصائل من بينها هيئة تحرير الشام المنتصرة التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.

وذكر خلال إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف أن “تسع سنوات مرت الآن على اعتماد هذا القرار (إعلان هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية)”.

وأضاف “والحقيقة حتى الآن أن هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة الأخرى ترسل رسائل جيدة إلى الشعب السوري… عن الوحدة والشمول”.

وحذر من الدعوات إلى البدء في إعادة العديد من اللاجئين الذين فروا من سوريا خلال الصراع الذي استمر 13 عاما، وأكد أن الوضع لا يزال “غير مستقر” مع استمرار الصراع في شمال شرقي البلاد والتوغل الإسرائيلي.

وأضاف “من المهم للغاية ألا نرى أي إجراء من أي جهة دولية يدمر إمكانية حدوث هذا التحول في سوريا”، في إشارة إلى التحركات الإسرائيلية لتوسيع المنطقة العازلة في البلاد.