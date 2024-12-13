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مبعوث الأمم المتحدة يرى “تحديات كثيرة” أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

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جنيف (رويترز) – نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسن عنه قوله يوم الجمعة إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا، حيث يسعى قادة المعارضة إلى إحكام سيطرتهم على البلاد بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وأضافت المتحدثة جينيفر فينتون في إفادة صحفية بجنيف “بينما توجد تطورات نحو الاستقرار المؤقت في بعض الجوانب، لا تزال هناك تحديات كثيرة.. لا يزال الوضع متقلبا جدا”.

وذكرت أن بيدرسن يعتزم السفر إلى الأردن في مطلع الأسبوع ولقاء وزراء خارجية عرب، كما سيلتقي بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية