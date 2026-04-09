مبعوث جوتيريش يلتقي بمسؤول إيراني ويزور مواقع تعرضت للقصف بطهران

9 أبريل نيسان (رويترز) – أفادت الأمم المتحدة بأن جان أرنو المبعوث الشخصي للأمين العام أنطونيو جوتيريش التقى اليوم الخميس بنائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي في طهران، في إطار جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الحرب.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي دوري بنيويورك إن أرنو التقى كذلك بممثلين عن الهلال الأحمر الإيراني وزار بعض المواقع المدنية التي تضررت جراء الغارات الجوية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك جامعة ومبنى سكني تم تدميرهما.

وأضاف “استمع (المبعوث) إلى وجهات النظر حول سبل المضي قدما، وكرر التزام الأمين العام الراسخ ببذل كل جهد ممكن لدعم تسوية سلمية لهذا النزاع”.

وأوضح دوجاريك إن أرنو سيواصل جولته الإقليمية بعدة زيارات في الشرق الأوسط “بهدف تعزيز الجهود الجارية للتوصل إلى حل شامل ودائم لهذا الصراع”.

وقالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يقوم أرنو في الأيام المقبلة بزيارة باكستان، التي ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتستعد لاستضافة الجولة الأولى من المحادثات بينهما.

وقال دوجاريك إن خطط سفر أرنو “متغيرة” حاليا، لكن المبعوث يناقش الدور البناء الذي يمكن أن تلعبه المنظمة الدولية في إحلال السلام.

وأضاف أن لقاء أرنو مع نائب الوزير كان “مثمرا، وأنه يأمل في مواصلة مشاوراته”.

وقتابع “نتوقع أن يبقى لفترة أطول قليلا في طهران، لكن من الواضح أن الأمور تتغير بسرعة كبيرة”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)