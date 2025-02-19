مبعوث واشنطن في كييف بعد توجيه ترامب انتقادات لاذعة لزيلينسكي

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قال مبعوث الرئيس الأميركي لأوكرانيا كيث كيلوغ في كييف الأربعاء إنه جاء للاستماع لمخاوف الأوكرانيين غداة محادثات روسية أميركية استبعدتهم وبعد انتقادات شديدة وجهها دونالد ترامب للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال كيلوغ لدى وصوله إلى كييف “نتفهّم الحاجة إلى ضمانات أمنية. نحن واضحون للغاية بشأن أهمية ذلك في إطار سيادة” أوكرانيا.

وردا على أسئلة الصحافيين الثلاثاء في مقر إقامته في مار اي لاغو في فلوريدا، انتقد ترامب زيلينسكي الذي ندّد باستبعاد بلاده عن محادثات الرياض. وقال “أشعر بخيبة أمل كبيرة” بسبب هذا التصريح. وأضاف “لقد سمعتُ أنهم (الأوكرانيين) انزعجوا لأنهم لم يجلسوا حول (طاولة المحادثات)، رغم أنّه كان لديهم مقعد على مدى ثلاث سنوات وقبل ذلك بأمد طويل”.

وما هي إلا دقائق حتى كرّر ترامب انتقاده لزيلينسكي. وقال “لقد سمعتُ اليوم إنه: لم تتمّ دعوتنا. حسنا، انتم هناك منذ ثلاث سنوات. كان يجب أن تنهوها قبل ثلاث سنوات. كان يجب ألا تبدأوها أبدا”، في إشارة إلى الحرب التي بدأت بغزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وتعليقا على تصريحات الرئيس الأميركي، قال زيلينسكي في مؤتمر صحافي الأربعاء، إنّ “الرئيس ترامب الذي نكن له كل التقدير … يعيش للأسف في مساحة من التضليل … مصدره روسيا”.

وقال زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي “يجب ألا ننسى أبدا أن روسيا يديرها مصابون بالكذب المرضي ولا يمكن الوثوق بهم ويجب ممارسة ضغوط عليهم”، بعدما أكد ترامب الثلاثاء أنّ المحادثات بين الروس والأميركيين في الرياض كانت “جيدة جدا”، مشيرا إلى أنّه يشعر “بثقة أكبر بكثير” بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب.

– “روسيا تريد أن تفعل شيئا” –

وأكد ترامب أنّ “روسيا تريد أن تفعل شيئا. إنهم يريدون وضع حدّ للهمجية الوحشية”.

وردا على سؤال بشأن لقاء محتمل مع الرئيس فلاديمير بوتين في نهاية الشهر، أومأ ترامب برأسه وأجاب “هذا محتمل”.

وفي روسيا، أشاد وزير الخارجية سيرغي لافروف بالرئيس الأميركي الأربعاء لإلقائه اللوم في النزاع الأوكراني على التحركات الرامية إلى ضم كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال لافروف أمام المشرعين في مجلس الدوما الروسي “إنه أول قائد غربي حتى الآن، وفي رأيي، القائد الغربي الوحيد الذي قال في العلن وبصوت عالٍ أن أحد الأسباب العميقة للوضع الأوكراني كان موقف الإدارة (الأميركية) السابقة وإصرارها على جر أوكرانيا إلى الناتو”.

أجرى ترامب الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا ببوتين لبحث سبل وقف الحرب في أوكرانيا، في مبادرة أحدثت صدمة في أوروبا وأثارت هلع أوكرانيا.

وردّا على سؤال عمّا إذا كانت واشنطن تؤيّد إرغام كييف على تنظيم انتخابات، كما تطالب بذلك روسيا على الأرجح، قال الرئيس الأميركي “لدينا وضع لم تجر فيه انتخابات في أوكرانيا، وحيث لدينا أحكام عرفية بالدرجة الأولى وحيث رئيس أوكرانيا – يؤسفني أن أقول هذا – نسبة التأييد الشعبي له تبلغ 4%”.

– “اختلاس” –

وخلال مؤتمره الصحافي، اتّهم الملياردير الجمهوري أوكرانيا باختلاس قسم من المساعدات التي قدّمتها لها بلاده منذ بدء الحرب.

وقال إنّ “الرئيس زيلينسكي أبلغني الأسبوع الماضي أنّه لا يعرف أين ذهب نصف الأموال التي قدّمناها لهم”.

وبشأن ما إذا كان يدعم فكرة إرسال قوات حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا، قال ترامب “إذا أرادوا ذلك، فهذا رائع. أنا أؤيد ذلك بالكامل”، مؤكدا أنّ بلاده ليست مضطرة لإرسال جنود “إلى هناك، لأنّنا، كما تعلمون، بعيدون جدا”.

كما دعا ترامب إلى “إعادة التوازن” بين أوروبا والولايات المتّحدة في المساعدات التي تقدّمها كلّ منهما إلى أوكرانيا.

وقال “لقد أعطيناهم على ما أعتقد 350 مليار دولار …، إنه مبلغ كبير وعلينا أن نعيد التوازن مع أوروبا، لأنّ أوروبا أعطت مبلغا أقل بكثير من ذلك”.

وفي ظل الاضطرابات والتطورات الدبلوماسية المتسارعة، استمرّت الهجمات الروسية على أوكرانيا الأربعاء، تاركة منطقة سكنية “كبيرة” في مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية من دون تدفئة أو كهرباء.

وقال رئيس البلدية غينادي تروخانوف “بعد هجوم العدو، لدينا 14 مدرسة و13 روضة أطفال ومنطقة سكنية كبيرة (أكثر من 500 مسكن) من دون كهرباء ومن دون تدفئة”.

ويستهدف الجيش الروسي منذ ثلاث سنوات البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، فضلا عن تنفيذ عمليّات قصف على المدن والقرى.

دك-رلي-اوبي/ناش/ص ك