مبيعات تيسلا العالمية تتراجع 13,5% خلال الربع الثاني

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انخفضت مبيعات تيسلا العالمية بنسبة 13,5% في الربع الثاني من العام، وسط اشتداد المنافسة في القطاع وارتدادات التعاون بين رئيس الشركة إيلون ماسك وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أعلنت الشركة المتخصصة في السيارات الكهربائية على موقعها الإلكتروني الأربعاء أنها سلمت 384 ألفا و122 سيارة للمشترين بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، مقارنة بـ 443 ألفا و956 سيارة خلال الفترة نفسها من 2024.

كان متوسط توقعات الخبراء لمبيعات تيسلا يناهز 385 ألف سيارة، لكن توقعات “دويتشه بنك” و”جيه بي مورغان” كانت أكثر تشاؤما مع 355 ألف سيارة و360 ألفا على التوالي.

ورأى المحلل في شركة “ويدبوش” دان آيفز أن مبيعات طراز “واي” Y المُجدد حديثا هي التي سمحت لتيسلا بتجاوز بعض التوقعات.

وأشار آيفز في مذكرة إلى بيع حوالى 373 ألفا و728 سيارة من طراز Y/3، فيما توقعات السوق كانت عند مستوى 367 ألفا و100 سيارة، مشيرا إلى أن مبيعات الطرازات الأخرى جاءت دون التوقعات (10 ألفا و394 سيارة مقابل 15 ألفا و900 سيارة متوقعة).

وأضاف “بعد أرباع عدة من الضعف الكبير في الصين وسط منافسة محتدمة في سوق السيارات الكهربائية، شهدت تيسلا انتعاشا في حزيران/يونيو، إذ ارتفعت المبيعات لأول مرة منذ ثمانية أشهر، ما يُظهر تجدد الطلب على طراز +واي+ المُحدث”. ووصف آيفز الصين بأنها “قلب نمو تيسلا ورئته”.

وفي ما يتعلق بالإنتاج، حافظت مصانع تيسلا على مستوى العام السابق نفسه، إذ خرجت 410 آلاف و244 سيارة من خطوط التجميع بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.

واجهت شركة تيسلا مطبات (من أعمال تخريب ودعوات مقاطعة واحتجاجات) في الولايات المتحدة ودول أخرى، عقب تقارب إيلون ماسك مع دونالد ترامب وتوليه موقتا منصب مستشار مقرب في البيت الأبيض، ودعمه للحكومات اليمينية المتطرفة في أوروبا.

كان ماسك، أغنى أغنياء العالم، من المتبرعين الرئيسيين لحملة الجمهوريين (وهبها أكثر من 270 مليون دولار)، وقاد لجنة كفاءة الحكومة (DOGE) التي أنشأها الرئيس الأميركي لخفض الإنفاق الفدرالي. ثم تركها في أيار/مايو للتركيز على أعماله التجارية.

ومع ذلك، تواجه تيسلا تعثرا في المبيعات منذ أشهر.

في حين هيمنت المجموعة على سوق السيارات الكهربائية، انخفضت مبيعاتها إلى النصف تقريبا في أوروبا منذ بداية عام 2025.

وظل عدد سيارات تيسلا الكهربائية التي يتم تسجيلها منخفضا بشكل حاد في أيار/مايو في الاتحاد الأوروبي، إذ لم تستفد من النمو الكبير في سوق السيارات الكهربائية، وفق أرقام رسمية نُشرت في نهاية حزيران/يونيو. وكان العدد قد انخفض إلى النصف في نيسان/أبريل.

الم/جك/ب ق