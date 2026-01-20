The Swiss voice in the world since 1935
متحدث: أمين عام الأمم المتحدة يندد بتحركات إسرائيل لهدم مجمع الأونروا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

20 يناير كانون الثاني(رويترز) – قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش دعا إسرائيل إلى وقف هدم مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، وإعادته، إلى جانب أبنية أخرى تابعة للأونروا، إلى المنظمة الدولية “دون تأخير”.

وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين “يرى الأمين العام أن استمرار التصعيد ضد الأونروا أمر غير مقبول بالمرة، ويتعارض مع التزامات إسرائيل الواضحة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

