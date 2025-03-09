متحدث: إدارة ترامب لم تجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

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واشنطن (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، مضيفا أن واشنطن لن تسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية.

وأضاف المتحدث بأن “حملة أقصى الضغوط التي يمارسها الرئيس تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”.

وتابع “نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن”.

وانتهت مدة سريان الإعفاءات يوم السبت.