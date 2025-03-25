متحدث: إسبانيا ترحب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

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القاهرة (رويترز) – قال متحدث باسم الرئاسة المصرية يوم الثلاثاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث بحثا خلاله الأوضاع الإقليمية والتطورات الجارية في غزة.

وأضاف المتحدث محمد الشناوي “رئيس الوزراء الإسباني أعرب عن ترحيب بلاده بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى توافق بلاده الكامل مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية”.

وتابع أن الجانبين أكدا “رفضهما القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في القطاع، مؤكدين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء التوغل الإسرائيلي البري في القطاع، وحتمية إنفاذ المساعدات الإنسانية”.

وأشار المتحدث إلى أن “الاتصال تناول أيضا الأوضاع في سوريا ولبنان، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما”.