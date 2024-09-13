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متحدث: إصابة رئيس جزر القمر بجرح طفيف جراء هجوم بسكين

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موروني (رويترز) – قال المتحدث باسم حكومة جزر القمر إن الرئيس غزالي عثماني أصيب بجرح طفيف في هجوم بسكين يوم الجمعة، مضيفا أنه تم احتجاز المهاجم.

وقال مصدر محلي لرويترز إن الحادث وقع في نحو الساعة الثانية بعد الظهر (1100 بتوقيت جرينتش) في بلدة ساليماني إتساندرا الواقعة شمال العاصمة موروني مباشرة.

وأضاف المصدر أن المهاجم هو شرطي سابق في العشرينيات من عمره.

ولم تُعرف بعد دوافع المهاجم.

وفي مايو أيار الماضي، أدى عثماني اليمين لفترة ولاية رابعة في أعقاب انتخابات متوترة في يناير كانون الثاني زعم معارضوه أنها شهدت عمليات تزوير.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية