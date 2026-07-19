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متحدث: الأردن لم يأمر بإخلاء مطار أو ميناء العقبة

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عمان 19 يوليو تموز (رويترز) – قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية لرويترز إن سلطات المملكة لم تصدر أي قرار اليوم الأحد بإخلاء مطار أو ميناء العقبة، وذلك بعد أن أفادت السفارة الأمريكية في عمان بإخلائهما بسبب تهديد جدي.

وقال المتحدث محمد المومني لرويترز في بيان مكتوب “لم يسجل لدى الجهات الأردنية المختصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية… المطار والميناء يعملان بشكل طبيعي وأية مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة، ووفق الإجراءات المعدة مسبقا والتي من ضمنها إطلاق صافرات الإنذار من فوره”.وذكرت السفارة الأمريكية في وقت سابق عن إخلاء المطار والميناء بسبب “تهديد محدد وموثوق”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت السفارة على إكس “ننصح بشدة جميع الأمريكيين بتجنب التوجه إلى المطار أو الميناء. ونحثهم على مواصلة اتباع جميع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية”.

وأعلن الجيش الأمريكي أمس السبت مقتل اثنين من جنوده في الأردن وفقدان آخر جراء هجوم إيراني.

وأكد الأردن مرارا الأسبوع الماضي اعتراضه صواريخ إيرانية حلقت فوق أراضيه.

(تغطية صحفية هبة العيساوي من عمان وإيمان أبوحصيرة ونيرة عبد الله من دبي ومايا الجبيلي من بيروت- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد وسها جادو)

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