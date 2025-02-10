متحدث: الأمم المتحدة تعلق عملياتها في صعدة اليمنية بعد احتجاز حوثيين لموظفيها

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن المنظمة الدولية أوقفت جميع عملياتها في محافظة صعدة اليمنية بعد احتجاز جماعة الحوثي المزيد من موظفيها.

وأضاف حق “هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يسعى إلى الموازنة بين ضرورة البقاء وتنفيذ (المهام) وضرورة ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها وأمنهم”.

وتابع قائلا “مثل هذه الضمانات مطلوبة في نهاية المطاف لضمان فعالية جهودنا واستدامتها”.