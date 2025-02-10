متحدث: الأمم المتحدة تعلق عملياتها في صعدة باليمن بعد احتجاز الحوثيين لموظفيها

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين إن المنظمة الدولية أوقفت جميع عملياتها في محافظة صعدة اليمنية بعد احتجاز جماعة الحوثي المزيد من موظفيها.

وأضاف حق “هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يسعى إلى الموازنة بين ضرورة البقاء وتنفيذ (المهام) وضرورة ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها وأمنهم”.

وتابع قائلا “مثل هذه الضمانات مطلوبة في نهاية المطاف لضمان فعالية جهودنا واستدامتها”.

وتسيطر جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على مساحات شاسعة باليمن من بينها العاصمة صنعاء، وتحتجز منذ 2021 عشرات من موظفي الأمم المتحدة. ولدى الجماعة حاليا نحو 24 موظفا محتجزا من المنظمة الدولية.