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متحدث: الاتحاد الأوروبي لم يوجه دعوة للشرع لحضور قمة المانحين

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بروكسل (رويترز) – قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي لم يوجه دعوة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لحضور قمة دولية لمانحي سوريا في بروكسل يوم 17 مارس آذار لأن الاجتماع سيُعقد على “المستوى الوزاري”.

وكان مسؤول أوروبي قال لرويترز في وقت سابق يوم إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيحضر قمة المانحين، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُمثل فيها سوريا رسميا في المؤتمر السنوي.

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