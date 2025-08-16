متحدث: الجيش الإسرائيلي يستعد لنقل سكان غزة إلى جنوب القطاع

(رويترز) – قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن الجيش سيزود سكان قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء ابتداء من يوم الأحد استعدادا لنقل السكان من مناطق القتال إلى مناطق “آمنة” جنوب القطاع.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان إسرائيل عزمها شن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري بالقطاع الفلسطيني، مما أثار قلقا دوليا حيال مصير القطاع المدمر الذي يقطنه نحو 2.2 مليون نسمة.

وأضاف أدرعي في منشور على موقع إكس “سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لتفتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع”.

ولم يرد مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهو الوكالة العسكرية التي تُنسّق المساعدات، على طلب للاستفسار عما إذا كانت هذه الاستعدادات تأتي في إطار الخطة الجديدة.

ومن شأن السيطرة على المدينة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني أن تُعقّد الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين، في الوقت الذي يُواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطته للسيطرة على معقلين متبقيين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال نتنياهو إنه لا يوجد خيار أمام إسرائيل سوى إكمال المهمة وهزيمة حركة حماس بعد أن رفضت الحركة إلقاء سلاحها.

وأكدت حماس أنها لن تلقي سلاحها ما لم تُقم دولة فلسطينية مستقلة.

وتسيطر إسرائيل بالفعل على حوالي 75 بالمئة من قطاع غزة.

وبدأت الحرب عندما هاجمت حماس جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. وتقول السلطات الإسرائيلية إن 20 من أصل 50 رهينة متبقين في غزة ما زالوا على قيد الحياة.

وأسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وتسبب أيضا في أزمة جوع ونزوح داخلي لجميع سكان القطاع وتوجيه اتهامات بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية واتهامات أخرى بارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.

(تغطية صحفية إيناس العشري من القاهرة – إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)