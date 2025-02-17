متحدث: الجيش سيترك قوات في 5 مواقع استراتيجية بجنوب لبنان بعد 18 فبراير

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القدس (رويترز) – قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيترك أعدادا صغيرة من القوات في خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان بعد حلول موعد الانسحاب في 18 فبراير شباط.

وقال اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني للصحفيين في مؤتمر صحفي “نحن بحاجة إلى البقاء في تلك النقاط في الوقت الحالي للدفاع عن الإسرائيليين، والتأكد من اكتمال العملية وتسليمها (النقاط) في نهاية المطاف إلى القوات المسلحة اللبنانية”.

وأضاف أن تمديد التنفيذ يتماشى مع آلية وقف إطلاق النار.