متحدث: الحوثيون يحتجزون موظفين أجانب بالأمم المتحدة في صنعاء منذ يوم السبت

من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين إن الحوثيين يحتجزون 15 من موظفي المنظمة الدولية الأجانب في مجمعها بالعاصمة اليمنية صنعاء منذ اقتحامه يوم السبت.

وأضاف أن الموظفين تسنى لهم الآن التنقل بحرية داخل المجمع، وهم على اتصال مع عائلاتهم ووكالات الأمم المتحدة، معبرا عن أمله في “أن يتمكنوا من مغادرة المجمع في أقرب وقت ممكن”.

وأفاد دوجاريك بإطلاق سراح خمسة موظفين يمنيين كانوا محتجزين أيضا في المجمع منذ يوم السبت.

وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الحوثيون يحتجزون 53 آخرين من موظفي المنظمة الدولية تعسفيا، وبعضهم منذ 2021.

وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحدث إلى وزراء خارجية السعودية وإيران وعُمان يوم‭ ‬الاثنين بشأن الاعتقالات.

ويسيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على معظم أنحاء اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ استيلائهم على السلطة في 2014 وأوائل 2015.

ورفضت الأمم المتحدة مرارا اتهامات الحوثيين لموظفيها أو عملياتها في اليمن بالتجسس. ووصف دوجاريك الأسبوع الماضي الاتهامات بأنها “مقلقة للغاية”.

وقال “الاتهامات من قبيل وصف موظفي الأمم المتحدة بالجواسيس أو، مثلما رأينا في سياقات أخرى، وصفهم بالإرهابيين- كل ما يفعله ذلك هو أنه يعرض حياة موظفينا في كل مكان للخطر، وهو أمر غير مقبول”.

