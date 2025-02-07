متحدث: السيسي وجوتيريش يبحثان الوضع في غزة

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القاهرة (رويترز) – صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية اليوم الجمعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بحثا خلاله الأوضاع في قطاع غزة.

وقال السفير محمد الشناوي إن الاتصال تناول الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف أنه جرى “التأكيد في هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، وشددا على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في أرضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد”، مؤكدين على ضرورة أن يكون حل الدولتين هو نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة.