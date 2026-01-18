The Swiss voice in the world since 1935
متحدث: الشرع يلغي زيارته لألمانيا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

برلين 18 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية لرويترز إن الرئيس السوري أحمد الشرع ألغى زيارة إلى برلين كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء.

وكان من المقرر أن يجتمع الشرع مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير، إلى جانب عقد محادثات مع قادة أعمال ألمان.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم الأحد بعد اشتباكات عنيفة على مدى أيام بين قوات الحكومة السورية ومقاتلين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

