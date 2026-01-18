متحدث: الشرع يلغي زيارته لألمانيا

برلين 18 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية لرويترز إن الرئيس السوري أحمد الشرع ألغى زيارة إلى برلين كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء.

وكان من المقرر أن يجتمع الشرع مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير، إلى جانب عقد محادثات مع قادة أعمال ألمان.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم الأحد بعد اشتباكات عنيفة على مدى أيام بين قوات الحكومة السورية ومقاتلين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)