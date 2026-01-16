متحدث: المستشار الألماني سيبحث مع الرئيس السوري ملف عودة المهاجرين

برلين 16 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن المستشار فريدريش ميرتس سيناقش قضايا من بينها عودة المواطنين السوريين إلى بلادهم خلال اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في برلين يوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث “لدينا رغبة في تعزيز العلاقات، وإذا جاز التعبير، بدء صفحة جديدة مع الحكومة السورية الجديدة. لدينا العديد من القضايا المهمة التي يجب التعامل معها… ومنها على سبيل المثال عودة السوريين إلى وطنهم”.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )