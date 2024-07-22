متحدث: المستشار الألماني يعد هاريس “سياسية تتمتع بالخبرة والكفاءة”

reuters_tickers

1دقيقة

برلين (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الاثنين إن المستشار‭ ‬أولاف شولتس يعد كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي “سياسية تتمتع بالخبرة والكفاءة”.

جاء ذلك بعد أن أطلقت هاريس حملتها الانتخابية بدعم من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن انسحابه من السباق الرئاسي يوم الأحد.

وأحجم عدد من المتحدثين التعليق على ما إذا كانت الحكومة الألمانية تفترض أن هاريس ستكون مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، وقالوا إن الحكومة تستعد لجميع الاحتمالات، ومنها فوز دونالد ترامب بالرئاسة للمرة الثانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن شولتس التقى مع هاريس في عدة مناسبات، منها ما كان برفقة بايدن، وكان هناك “قدر من التقارب والألفة” بينهما.