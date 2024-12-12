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متحدث: المستشار الألماني يناقش الوضع السوري مع العاهل الأردني

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برلين (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الخميس إن المستشار الألماني أولاف شولتس والعاهل الأردني الملك عبد الله يتفقان على أهمية العملية السياسية الشاملة في سوريا، وذلك بعد اتصال هاتفي بينهما.

وأضاف المتحدث في بيان “اتفق كلاهما على أن عملية سياسية شاملة في سوريا شديدة الأهمية الآن وأن من الضروري دعم العملية الانتقالية. وشدد كلاهما على أهمية حماية الأقليات العرقية والدينية”.

وتابع أن الزعيمين شددا أيضا على أهمية وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

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