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متحدث: جوتيريش سيؤكد على ضرورة “تجنب أي شكل من التطهير العرقي”

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيبلغ اجتماعا للمنظمة الدولية في وقت لاحق يوم الأربعاء أنه في البحث عن حلول في قطاع غزة بعد الحرب بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين “يتعين ألا نجعل المشكلة أسوأ”، وذلك بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع الذي دمرته الحرب.

وقال دوجاريك إن جوتيريش سيقول “من الحيوي الالتزام بالأسس التي يقوم عليها القانون الدولي. ومن الضروري تجنب أي شكل من التطهير العرقي”، مضيفا أنه سيؤكد أيضا على حل الدولتين.

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