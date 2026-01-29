The Swiss voice in the world since 1935
متحدث: جوتيريش قلق بشدة إزاء تصاعد العنف بجنوب السودان

29 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمين العام عبر عن “قلقه البالغ” إزاء استمرار تصاعد العنف في جنوب السودان، وجدد الدعوة لحماية المدنيين.

وقال ستيفان دوجاريك في بيان “يدعو الأمين العام حكومة جنوب السودان وقوات المعارضة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف جميع العمليات العسكرية وتهدئة الوضع من خلال حوار شامل”.

وتأتي تصريحاته بعد أن أمر الجيش المدنيين وأفراد بعثة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الخيرية بإخلاء ثلاث مقاطعات في ولاية جونقلي قبل عملية عسكرية ضد قوات المعارضة هناك.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

