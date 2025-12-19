متحدث: جوتيريش يندد باحتجاز الحوثيين 10 آخرين من موظفي الأمم المتحدة

الأمم المتحدة 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة إن الأمين العام ندد باحتجاز جماعة الحوثي اليمنية 10 آخرين من موظفي المنظمة الدولية، مما رفع العدد الإجمالي للموظفين المحتجزين إلى 69.

وأوضح دوجاريك أن الحوثيين المتحالفين مع إيران احتجزوا العشرة أمس الخميس وأن جوتيريش دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

وقال دوجاريك “إحتجاز هؤلاء يجعل إيصال الأمم المتحد للمساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أمرا مستحيلا. ويؤثر ذلك (بالتالي) وبشكل مباشر على ملايين المحتاجين ويحد من حصولهم على المساعدات المنقذة للحياة”.

ورفضت الأمم المتحدة مرارا اتهامات الحوثيين بتورط موظفي المنظمة أو عملياتها في اليمن في وقائع تجسس.

ويسيطر الحوثيون على معظم أنحاء اليمن، ومنها العاصمة صنعاء، منذ استيلائهم على السلطة في 2014 وفي مطلع 2015.

(إعداد محمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)