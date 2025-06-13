متحدث: ستارمر تحدث مع نتنياهو وأكد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس

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لندن (رويترز) – قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن رئيس الوزراء أبلغ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة بأن بريطانيا لديها “مخاوف شديدة” إزاء برنامج إيران النووي وبأنها تعتقد أن إسرائيل لها حق في الدفاع عن نفسها.

وأضاف المتحدث في بيان بعد شن إسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران في وقت سابق من يوم الجمعة “كان رئيس الوزراء واضحا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، وأوضح مخاوف بريطانيا الشديدة إزاء برنامج إيران النووي”.

وتابع “كرر (لنتنياهو) الحاجة إلى وقف التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي بما يخدم الاستقرار في المنطقة”.