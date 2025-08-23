The Swiss voice in the world since 1935
متحدث: شركة هانت أويل الأمريكية تستأنف عمليات إنتاج النفط في كردستان العراق

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال متحدث باسم شركة هانت أويل الأمريكية الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط يوم الجمعة إن الشركة استأنفت عملياتها في إقليم كردستان بشمال العراق، وذلك بعد شهر تقريبا من هجوم بالطائرات المسيرة على حقل نفطي تديره الشركة في مدينة دهوك الكردية.

وأضاف المتحدث أن الشركة تتوقع عودة الإنتاج إلى طبيعته بنهاية هذا الشهر.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلانات مماثلة صدرت في الآونة الأخيرة عن شركات نفطية أخرى، منها شركة دي إن أو النرويجية التي أعلنت استئناف إنتاج النفط في حقول نفط كردستان التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة الشهر الماضي.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله -إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

