متحدث: شولتس يتصل هاتفيا بالشرع ويؤكد على أهمية مكافحة الإرهاب

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برلين (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن المستشار أولاف شولتس أكد للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع خلال مكالمة هاتفية استعداد برلين لدعم إعادة إعمار سوريا.

وأضاف المتحدث في بيان أن شولتس هنأ الشعب السوري، في المكالمة التي استمرت لمدة ساعة، على نجاحه في إنهاء حكم نظام بشار الأسد واتفق مع الشرع على حاجة سوريا إلى عملية سياسية شاملة تسمح بمشاركة جميع السوريين وتوفر الحقوق والحماية.

وذكر المتحدث أن “المستشار الألماني أكد الأهمية المستمرة لمكافحة الإرهاب من أجل الأمن في سوريا والمنطقة والعالم”.