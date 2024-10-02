متحدث: قبرص مستعدة لدعم عمليات الإجلاء من الشرق الأوسط

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نيقوسيا (رويترز) – قال المتحدث باسم حكومة قبرص كونستانتينوس ليتيمبيوتيس إن البلاد فعلت آلية تتيح لرعايا الدول الأخرى الذين يتم إجلاؤهم من الشرق الأوسط المرور بأمان عبر الجزيرة في ظل تفاقم الأزمة في المنطقة.

وأضاف في بيان أن قبرص لم تتلق طلبا من أي دولة لإجراء عملية إجلاء كبيرة للمدنيين حتى الآن لكن قبرص يسرت تنقل الافراد أو المجموعات الصغيرة عبر أراضيها في الأيام القليلة الماضية.

وتابع قائلا “نتابع الوضع عن كثب ونحن على أتم الاستعداد لدعم عمليات الإجلاء مع تطور الأحداث”.

وجرى إجلاء ما يقرب من 60 ألف شخص من لبنان عبر قبرص في عام 2006 خلال آخر صراع واسع النطاق بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقبرص هي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى لبنان إذ تبعد عنها نحو 40 دقيقة بالطائرة وعشر ساعات بالقارب.

وفي الأسبوع الماضي، قالت بريطانيا والولايات المتحدة إنهما سترسلان عسكريين إلى الجزيرة لدعم أي عمليات إجلاء محتملة.

وقالت تركيا المجاورة إنها مستعدة للمساعدة في عمليات الإجلاء.

وذكرت اليونان في ساعة متأخرة من يوم الاثنين أنها تعتزم إرسال طائرة شحن إلى المنطقة بناء على طلب قبرص للمساعدة في إجلاء المواطنين القبارصة في لبنان. وهناك حوالي 1500 قبرصي مسجلين هناك لدى السلطات القنصلية.