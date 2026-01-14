متحدث: قطر تأمل أن تسهم المرحلة الثانية من خطة غزة في ترسيخ الهدوء
14 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الأربعاء أن الدوحة تأمل في أن يسهم إعلان ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء النزاع في قطاع غزة في ترسيخ الهدوء.
وقطر وسيط رئيسي في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
