The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

متحدث: قطر تأمل أن تسهم المرحلة الثانية من خطة غزة في ترسيخ الهدوء

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

14 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الأربعاء أن الدوحة تأمل في أن يسهم إعلان ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء النزاع في قطاع غزة في ترسيخ الهدوء.

وقطر وسيط رئيسي في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وجيداء طه-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية