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متحدث: مؤسسة غزة الإنسانية لن توزع أي مساعدات الأربعاء

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(رويترز) – قال متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إن المؤسسة لن توزع أي مساعدات يوم الأربعاء، في الوقت الذي تبحث فيه مع الجيش الإسرائيلي تعزيز التدابير الأمنية خارج محيط مواقع المؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات الغذائية تابع لمؤسسة غزة الإنسانية يوم الثلاثاء، وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن 27 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 150 آخرين.

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