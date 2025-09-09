متحدث: ما يتم تداوله حول إبلاغ قطر بالهجوم الإسرائيلي مسبقا عار عن الصحة

1دقيقة

(رويترز) – قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إن ما يجري تداوله من تصريحات حول إبلاغ دولة قطر بالهجوم الإسرائيلي مسبقا “عارية عن الصحة”.

جاء ذلك بعد أن قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه مبعوثه ستيف ويتكوف لتحذير قطر من الهجوم.

وقال الأنصاري في منشور على منصة إكس “الاتصال الذي ورد من قبل أحد المسؤولين الأمريكيين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة”.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وجيداء طه – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)