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متحدث: مبعوث واشنطن للشرق الأوسط ويتكوف يعتزم العودة للمنطقة خلال أيام

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واشنطن (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعتزم العودة إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة للتوصل إلى طريقة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أو التقدم إلى المرحلة الثانية.

وأضاف “لقد أوضح الرئيس ووزير الخارجية روبيو مرارا أنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، وهذا يشمل الرهائن الأمريكيين”.

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