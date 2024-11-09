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متحدث: مقتل اثنين من قوات التحالف بقيادة السعودية في هجوم باليمن

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(رويترز) – نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية العميد الركن تركي المالكي قوله إن ضابطا وضابط صف قتلا في هجوم نفذه منتسب لوزارة الدفاع اليمنية في مدينة سيئون باليمن.

وقال المالكي إن الهجوم تسبب أيضا في إصابة ضابط، ووقع في معسكر تدريب للقوات اليمنية في سيئون بشرق محافظة حضرموت.

وأضاف أن “القوات المشتركة ستعمل وبالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمتابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة”.

تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء.

وتمتع اليمن بهدوء نسبي لما يقرب من عامين وسط محادثات سلام مباشرة بين المسؤولين السعوديين والحوثيين.

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