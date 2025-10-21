متحدث: مقتل 12 بينهم 4 جنود في هجوم للقاعدة بجنوب اليمن

عدن (رويترز) – قال متحدث عسكري ومصادر محلية‭‭ ‬‬إن 12 شخصا بينهم أربعة جنود على الأقل قتلوا يوم الثلاثاء في هجوم لتنظيم القاعدة على ما يبدو بمحافظة أبين بجنوب اليمن، حيث تخوض قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي معركة ضد التنظيم منذ ثلاثة أعوام.

وقال محمد النقيب المتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لرويترز إن مجموعة من مسلحي التنظيم هاجمت مقر القوات الجنوبية في المجمع الحكومي في مديرية المحفد بغرب محافظة أبين واستخدَمت فيه سيارتين ملغومتين.

وأشار إلى أنه جرت اشتباكات مسلحة عنيفة مع العناصر المسلحة التي كانت تحمل أحزمة ناسفة مضيفا أنه تم التصدي للهجوم والقضاء على المسلحين بالكامل وعددهم ثمانية، فيما قُتل أربعة جنود من قوات اللواء الأول دعم وإسناد الجنوبية وإصابة 15 آخرين ثمانية منهم إصاباتهم خطيرة.

وأكد النقيب أن القوات فرضت حصارا أمنيا لمنع وصول أي تعزيزات للمسلحين.

ويأتي الهجوم في أعقاب هجمات نفذها التنظيم منذ بداية العام الحالي وفي العامين الماضيين بنفس المحافظة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الجنود.

ويستغل فرع القاعدة في اليمن، أحد أنشط أفرع التنظيم عالميا، الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية، لتعزيز وجوده في جنوب البلاد.

ويكثف المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تربطه صلات قوية بالتحالف الذي تقوده السعودية، عملياته العسكرية ضد عناصر التنظيم في محافظة أبين منذ ثلاثة أعوام في إطار عملية تحمل اسم (سهام الشرق).

(تغطية صحفية ريام محمد مخشف – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)