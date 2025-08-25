The Swiss voice in the world since 1935
متحدث: وزيرة التنمية الألمانية تزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية

برلين (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية إن الوزيرة ريم العبلي رادوفان ستبدأ جولة خارجية يوم الاثنين تستغرق ثلاثة أيام تزور خلالها إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن والسعودية.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي في برلين “تواصل الوزيرة التزامها بمستقبل غزة واستقرار المنطقة بأسرها. وهذا يتطلب نهجا مشتركا من المجتمع الدولي والقوى المهمة في منطقة (الشرق الأوسط) مثل الأردن والسعودية”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

