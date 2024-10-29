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متحدثة: إيران تعتزم زيادة ميزانيتها العسكرية بنحو 200%

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني يوم الثلاثاء أن الجمهورية الإسلامية تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بنحو 200 بالمئة.

والزيادة المخطط لها في ميزانية الدفاع جزء من ميزانية مقترحة قدمتها الحكومة إلى البرلمان للموافقة عليها.

وقالت مهاجراني “نتوقع زيادة كبيرة تصل إلى 200 بالمئة في ميزانية الدفاع في إيران”، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وتبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ ضربت إسرائيل طهران يوم السبت ردا على هجوم صاروخي إيراني عليها في أول أكتوبر تشرين الأول، والذي قالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت معظمه.

وقالت طهران يوم الاثنين إنها ستستخدم “جميع الأدوات المتاحة” للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل مطلع الأسبوع على أهداف عسكرية في إيران.

وتدعم إيران جماعة حزب الله اللبنانية، التي تخوض قتالا عنيفا مع القوات الإسرائيلية في لبنان، وكذلك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تخوض حربا مع إسرائيل في قطاع غزة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية