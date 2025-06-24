متحدثة: الأمم المتحدة تنقل بعض الموظفين الدوليين من إيران

reuters_tickers

1دقيقة

جنيف (رويترز) – قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن المنظمة الدولية تعمل على نقل بعض موظفيها الدوليين وأسرهم من إيران مؤقتا لأسباب أمنية، وذلك بعد أن أمرت إسرائيل بشن ضربات عسكرية جديدة على طهران.

وقالت أليساندرا فيلوتشي مديرة دائرة الإعلام في الأمم المتحدة بجنيف للصحفيين “قررت الأمم المتحدة نقل بعض الموظفين الدوليين غير الأساسيين لبرنامجها، بالإضافة إلى أسرهم، بشكل مؤقت”.

وأحجمت المتحدثة عن الكشف عن عدد الموظفين الذين يشملهم هذا القرار.