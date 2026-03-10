متحدثة: القنصلية الروسية في أصفهان الإيرانية تعرضت لأضرار جراء قصف

10 مارس آذار (رويترز) – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء إن القنصلية الروسية في مدينة أصفهان الإيرانية تعرضت لأضرار جراء قصف وقع هذا الأسبوع.

وأضافت أن الهجوم على هيئة تمثيل دبلوماسية “انتهاك صارخ” للاتفاقيات الدولية، وأن على جميع الأطراف احترام “حرمة المواقع الدبلوماسية”.

وأفادت زاخاروفا في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة بأنه “في الثامن من مارس، في مدينة أصفهان الإيرانية، ونتيجة لهجوم على إدارة محافظ المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والواقعة في الجوار، تعرضت القنصلية الروسية لأضرار”.

وأردفت “تحطمت النوافذ في مبنى المكاتب والشقق السكنية.. ولحسن الحظ، لم يسقط قتلى أوتحدث إصابات خطيرة”.

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش الصراع مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان اليوم. ودعا بوتين إلى وقف جميع الأعمال القتالية.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)