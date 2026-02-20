متحدثة: المفوضية الأوروبية لديها صلاحيات للمشاركة في اجتماع مجلس السلام

بروكسل 20 فبراير شباط (رويترز) – قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو اليوم الجمعة إن المفوضية الأوروبية لديها صلاحيات تتيح لها قبول الدعوة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم الانتقادات التي وجهتها عدة دول أعضاء.

وأوضحت بينهو للصحفيين في بروكسل “من صلاحيات المفوضية قبول دعوات من هذا النوع”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس الخميس إنه لم يكن ينبغي أن تقبل المفوضية الدعوة.

وذكر في منشور على إكس “لم تتلق المفوضية تفويضا من المجلس للقيام بذلك”.

وأكدت بينهو أن المشاركة في الاجتماع لا تعني أن المفوضية تؤيد مجلس السلام.

وقالت “مشاركة المفوضة (دوبرافكا) شويتسا لا تعني تأييد مجلس السلام، بل هي إشارة واضحة على التزامنا تجاه فلسطين وإعادة إعمار غزة”.

