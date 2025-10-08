متحدث باسم الأمم المتحدة: إطلاق سراح أحد موظفي المنظمة بعدما احتجزه الحوثيون

من جاسبر وورد

(رويترز) – قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الأربعاء إنه تم إطلاق سراح أحد موظفي المنظمة بعدما احتجزته السلطات التابعة للحوثيين في اليمن في الآونة الأخيرة.

وذكر دوجاريك “نواصل حث سلطات الأمر الواقع على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يدعمون الأشخاص الأكثر ضعفا في اليمن”.

ولم يقدم المتحدث معلومات حول توقيت أو ظروف الاحتجاز، الذي جاء بعد احتجاز الحوثيين تسعة آخرين من موظفي الأمم المتحدة.

وأوضح دوجاريك أن 53 من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين، بعضهم منذ عام 2021.

وشهد اليمن أحد أكبر العمليات الإنسانية في العالم خلال عقد من الحرب الأهلية التي عطلت الإمدادات الغذائية. ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم مساعدات إلى 15.3 مليون شخص يشكلون 47 بالمئة من السكان في عام 2023.

وكان برنامج الأغذية العالمي من بين مكاتب الأمم المتحدة التي داهمها الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء في أغسطس آب. وأسفرت المداهمة عن احتجاز 11 من موظفي الأمم المتحدة.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي وصف عمليات الاحتجاز بأنها “غير مقبولة”، بالمداهمة التي أعقبت غارة إسرائيلية على صنعاء أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء.

وقال مسؤولون حوثيون الشهر الماضي إن الحصانات القانونية لموظفي الأمم المتحدة لا ينبغي أن تُستغل لحماية أنشطة التجسس.

واتهمت وزارة الخارجية التابعة للحوثيين الأمم المتحدة بالتحيز لاستنكارها ما أسمته “الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة ضد خلايا التجسس المتورطة في الجرائم” بينما لم تندد بالهجوم الإسرائيلي.

