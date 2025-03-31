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متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: حان الوقت لكسر دائرة العنف في غزة

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(رويترز) – قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن الاتحاد يريد استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لأنه السبيل الوحيد للمضي قدما.

وأضاف المتحدث “العودة إلى وقف إطلاق النار أمر أساسي، بما يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف دائم للأعمال القتالية”.

وتابع قائلا “يجب استئناف وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وكذلك إمدادات الكهرباء إلى غزة، على الفور”.

وأضاف “عانى الفلسطينيون والإسرائيليون معاناة بالغة خلال العام ونصف العام الماضيين. لقد حان الوقت لكسر دائرة العنف”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية