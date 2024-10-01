مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

متحدث باسم الجيش: حاملة هليكوبتر فرنسية تصل شرق البحر المتوسط خلال أيام

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قال متحدث باسم الجيش الفرنسي يوم الثلاثاء إن حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية ستصل إلى شرق البحر المتوسط خلال الأيام الخمسة أو الستة المقبلة وستتخذ موقعا تحسبا لصدور قرار بإجلاء رعايا أجانب من لبنان.

وتدرس دول غربية الخيارات الممكنة لإجلاء رعاياها من لبنان بصورة آمنة في حال اندلاع حرب شاملة في البلاد، إذ يُنظر إلى قبرص وربما تركيا على أنهما خيار آمن لعشرات الآلاف من الأشخاص.

وقالت إسرائيل إن اشتباكات عنيفة اندلعت مع جماعة حزب الله في جنوب لبنان بعد أن شنت قواتها المظلية والخاصة هجمات في المنطقة فيما يُعتقد أنه بداية لتوغل بري عقب غارات جوية استهدفت قيادات الجماعة اللبنانية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الفرنسي إن فرنسا، التي يتواجد 20 ألفا من مواطنيها في لبنان، أرسلت حاملة الطائرات الهليكوبتر (ديكسمود) من ميناء تولون إلى المنطقة يوم الاثنين.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
167 إعجاب
115 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
49 إعجاب
31 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية