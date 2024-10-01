متحدث باسم الجيش: حاملة هليكوبتر فرنسية تصل شرق البحر المتوسط خلال أيام

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باريس أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قال متحدث باسم الجيش الفرنسي يوم الثلاثاء إن حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية ستصل إلى شرق البحر المتوسط خلال الأيام الخمسة أو الستة المقبلة وستتخذ موقعا تحسبا لصدور قرار بإجلاء رعايا أجانب من لبنان.

وتدرس دول غربية الخيارات الممكنة لإجلاء رعاياها من لبنان بصورة آمنة في حال اندلاع حرب شاملة في البلاد، إذ يُنظر إلى قبرص وربما تركيا على أنهما خيار آمن لعشرات الآلاف من الأشخاص.

وقالت إسرائيل إن اشتباكات عنيفة اندلعت مع جماعة حزب الله في جنوب لبنان بعد أن شنت قواتها المظلية والخاصة هجمات في المنطقة فيما يُعتقد أنه بداية لتوغل بري عقب غارات جوية استهدفت قيادات الجماعة اللبنانية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الفرنسي إن فرنسا، التي يتواجد 20 ألفا من مواطنيها في لبنان، أرسلت حاملة الطائرات الهليكوبتر (ديكسمود) من ميناء تولون إلى المنطقة يوم الاثنين.