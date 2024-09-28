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متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل في حالة تأهب قصوى بعد اغتيال نصر الله

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القدس (رويترز) – قال نداف شوشاني المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن إسرائيل في حالة تأهب قصوى لصراع أوسع نطاقا بعد القضاء على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت، لكنها تأمل أن يؤدي مقتله إلى دفع الجماعة المدعومة من إيران إلى تغيير مسارها.

وأضاف في إفادة إعلامية بعد إعلان الجيش أنه قتل نصر الله “نأمل أن يغير هذا تصرفات حزب الله”.

لكنه قال إنه لا يزال هناك طريق طويل لإضعاف قدرات حزب الله.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية