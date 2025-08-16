متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نستعد لنقل سكان غزة إلى جنوب القطاع

(رويترز) – قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن الجيش سيزود سكان قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء ابتداء من يوم الأحد استعدادا لنقل السكان من مناطق القتال إلى جنوب القطاع.

وأضاف أدرعي “سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لتفتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع”.

وذكرت إسرائيل أنها تعتزم شن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة، وهي أكبر مركز حضري بالقطاع الفلسطيني.

