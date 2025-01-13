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متحدث باسم الحزب الحاكم بتركيا: ولاية أردوغان الجديدة “على جدول أعمالنا”

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أنقرة (رويترز) – قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك يوم الاثنين إن تمهيد الطريق أمام الرئيس رجب طيب أردوغان للترشح لولاية رابعة “على جدول أعمالنا”، مضيفا أن رغبة الشعب التركي هي التي ستحسم ذلك الأمر.

ويتولى أردوغان السلطة منذ أكثر من 20 عاما إذ تقلد منصب رئيس الوزراء في البداية ثم أصبح رئيسا، وهو أطول زعيم في تاريخ تركيا الحديث بقاء في الحكم.

والفترة الرئاسية الحالية هي الأخيرة له ما لم يطرأ تعديل دستوري أو يوجه البرلمان دعوة إلى انتخابات مبكرة.

وانتُخب أردوغان رئيسا لأول مرة في عام 2014 في ظل نظام برلماني، ثم أُعيد انتخابه في عامي 2018 و2023 بعد تعديلات دستورية أجراها حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية.

وقال جليك إن الحزب مسرور لأن مسألة ترشح أردوغان لفترة رئاسية جديدة أدرجت على جدول الأعمال.

وجاءت تصريحات جليك ردا على سؤال من صحفيين عن حديث دار بين مغن تركي وأردوغان مطلع هذا الأسبوع رد فيه الرئيس على استفسار عن إمكانية ترشحه لولاية جديدة بقوله “أنا مستعد إذا كنتم تريدون ذلك”.

وأضاف جليك خلال مؤتمر صحفي في أنقرة “بصفتنا داعمين لرئيسنا، فإن هذا الأمر مدرج على جدول أعمالنا… سنفكر في صيغة لذلك… المهم هو أن يكون شعبنا يريد ذلك”.

وتابع “عندما ننظر إلى الأحداث التي تجري حولنا، يتضح في كل مناسبة كيف أن معرفة الرئيس وإرادته السياسية لهما أهمية كبيرة بالنسبة لبلدنا”.

وطرح زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي في نوفمبر تشرين الثاني فكرة إجراء تعديل دستوري للسماح لأردوغان بالترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2028.

ويمكن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء إذا أيده 360 نائبا في البرلمان من أصل 600. كما يتطلب إجراء انتخابات مبكرة موافقة 360 نائبا.

ولدى حزب العدالة والتنمية وحلفائه 321 مقعدا.

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