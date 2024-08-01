متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: أي عدوان سيكلف مرتكبه ثمنا باهظا للغاية

1دقيقة

القدس (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس إن إسرائيل مستعدة لأي احتمال بعد تهديدات من إيران وحلفائها بالانتقام لمقتل قادة كبار من جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وسترد بقوة على أي هجوم.

وأضاف في إحاطة للصحفيين “مرتكب أي عدوان على إسرائيل سيتكلف ثمنا باهظا جدا كائنا من كان”، مرددا تهديدا مماثلا أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم الأربعاء.